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На ул. 2-й Краснодарской благоустроили детскую игровую площадку

В Советском районе во дворе дома на ул. 2-я Краснодарская, 161/1 благоустроили детскую площадку более 400 квадратных метров. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

В Советском районе во дворе дома на ул. 2-я Краснодарская, 161/1 благоустроили детскую площадку более 400 квадратных метров. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Для безопасности юных ростовчан — на площадке травмобезопасное покрытие. Также площадка оборудована всем необходимым для комфортного времяпрепровождения и детей, и родителей.

— Мы продолжаем приводить в порядок детские игровые площадки в районах города, чтобы детство юных ростовчан было интересным, насыщенным и безопасным, — подчеркнул Александр Скрябин.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.