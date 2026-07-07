На ул. 2-й Краснодарской благоустроили детскую игровую площадку

В Советском районе во дворе дома на ул. 2-я Краснодарская, 161/1 благоустроили детскую площадку более 400 квадратных метров. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
Для безопасности юных ростовчан — на площадке травмобезопасное покрытие. Также площадка оборудована всем необходимым для комфортного времяпрепровождения и детей, и родителей.
— Мы продолжаем приводить в порядок детские игровые площадки в районах города, чтобы детство юных ростовчан было интересным, насыщенным и безопасным, — подчеркнул Александр Скрябин.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.