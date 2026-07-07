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За год в Красноярске произошло почти 500 ДТП с самокатчиками

С начала года сотрудники ДПС зарегистрировали более 470 аварий с участием средств индивидуальной мобильности.

С начала года сотрудники ДПС зарегистрировали более 470 аварий с участием средств индивидуальной мобильности.

Чаще всего водители СИМ опрокидывались — таких случаев насчитали около 230. Еще 60 раз самокатчики сбивали пешеходов, и 55 происшествий пришлось на столкновения между самими средствами мобильности.

Особое внимание полиция обращает на аварии с детьми — их почти 150. Госавтоинспекция напоминает родителям о необходимости следить за соблюдением возрастных ограничений при использовании электросамокатов и требует от всех участников движения соблюдать правила и взаимное уважение на дорогах.

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