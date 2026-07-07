За год в Красноярске произошло почти 500 ДТП с самокатчиками

Особое внимание полиция обращает на аварии с детьми — их почти 150. Госавтоинспекция напоминает родителям о необходимости следить за соблюдением возрастных ограничений при использовании электросамокатов и требует от всех участников движения соблюдать правила и взаимное уважение на дорогах.