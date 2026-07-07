Похожую на разыскиваемую мать погибшей девочки видели в Томске

Женщина, похожая по приметам на Екатерину из Ачинска, попала на камеры видеонаблюдения в Томске. Её разыскивают после того, как тело её пятилетней дочери нашли на железнодорожной насыпи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Напомним, мать с дочерью ушла из квартиры в Ачинске 27 июня. Об исчезновении заявил муж женщины. Позже девочку нашли мёртвой, причина смерти пока не установлена. Камеры фиксировали их в Ачинске и Красноярске.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Поиски женщины продолжаются.
Ранее мы сообщали, что погибшая в Ачинске девочка могла стать жертвой собственной матери.