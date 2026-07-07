Похожую на разыскиваемую мать погибшей девочки видели в Томске

Женщина, похожая по приметам на Екатерину из Ачинска, попала на камеры видеонаблюдения в Томске. Её разыскивают после того, как тело её пятилетней дочери нашли на железнодорожной насыпи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.