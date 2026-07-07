Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 7 июля

Отключения света в Ростове на 7 июля коснутся тысяч жителей донской столицы. Об этом сообщают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго» и называют адреса, где во вторник не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Усадебная;
— улица 2-я Усадебная;
— улица 3-я Усадебная;
— улица Панорамная;
— переулок 2-й Монетный;
— улица Радищева, 13−71 и 18−68;
— улица 2-я Комбайновская, 1−25 и 2−42;
— улица Соединяющая, 1−13 и 2−22;
— улица Коммунальная, 1−25 и 2−28;
— улица Просвещения, 23−27 и 18−42;
— улица Червоноармейская, 3−23 и 6−22;
— переулок Пожарный, 1−19 и 2−18;
— переулок Кецховели, 1−31 и 2−24;
— переулок Горийский, 1−15 и 2−50;
— улица Веры Пановой, 3−11;
— улица 26 июня, 107−127;
— улица Брянская, 1−13 и 2−12;
— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;
— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;
— улица 2-я Грамши, 100−128;
— улица Онежская, 1−19 и 2−16;
— улица Печорская, 133−149 и 118−132;
— улица Двинская, 53−69 и 80−94;
— улица 26 июня, 149−163 и 148−162;
— улица Волжская, 151−165 и 160−174;
— улица Можайская, 77−111;
— улица 6-я линия, 7, 9;
— улица 8-я линия, 1−11 и 2−20;
— улица 10-я линия, 1−15 и 2−16;
— улица Майская, 30−42;
— улица Советская, 31−39;
— улица Вселенная, 1−23 и 2−36;
— улица Галактическая, 1−25 и 2−30;
— улица Венеры, 6/7, 5−17;
— улица Космическая, 3/1;
— бульвар Джордано Бруно;
— улица Гершеля;
— переулок Астрономический;
— переулок Кратерный;
— переулок Небесный;
— переулок Оптический, 7;
— переулок Атмосферный, 4, 8, 7, 17;
— переулок Зодиакальный;
— улица Урана, 3, 5, 7;
— улица Красноармейская, 132, 142−146;
— переулок Соборный, 35, 48−50;
— улица Максима Горького, 117/40;
— переулок Мезенский, 1−27;
— переулок Охотский, 1−31 и 2−38;
— улица Украинская, 151−175;
— переулок Синегорский;
— переулок Самбекский;
— переулок Сахалинский, 1−39 и 2−38;
— улица Алтайская, 30−36 и 29−35;
— улица Белорусская, 184−196 и 203−215;
— переулок Танаисский, 6−12 и 3−7;
— переулок Тузлов, 4−8 и 3−7;
— переулок Покровский, 2−8 и 1−11;
— переулок Чертковский, 1−11 и 2−18;
— улица Хасанская, 1−35 и 2−24;
— улица Монгольская, 1−21 и 2−18;
— улица Экономическая, 1−3 и 2−4;
— улица Мелитопольская, 3/17;
— улица Герасименко, 6/2, 8;
— улица Погодина, 5А, 7, 9;
— гимназия № 25, улица Погодина, 5А.
С 9:00 до 16:00 свет отключат по адресам:
— улица Кадровая, 1−33 и 2−34;
— улица Новгородская, 1−25 и 2−30;
— улица Горсоветская, 35−41;
— улица Лермонтовская, 227−229;
— улица Малюгиной, 239−251, 238−272, 276−279, 278, 147/251/147;
— улица Филимоновская, 263−275, 220−230, 232, 281;
— переулок Журавлева, 139−151, 158−160, 150/274;
— переулок Крепостной, 139, 141/280, 147−151;
— улица Лермонтовская, 190.
С 8:00 до 12:00 отключения ожидаются:
— улица Суворова, 32, 36, 55, 59, 61, 63, 65, 69/4.
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