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Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 7 июля

Энергетики назвали адреса, где в Ростове во вторник не будет света.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 7 июля коснутся тысяч жителей донской столицы. Об этом сообщают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго» и называют адреса, где во вторник не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица Усадебная;

— улица 2-я Усадебная;

— улица 3-я Усадебная;

— улица Панорамная;

— переулок 2-й Монетный;

— улица Радищева, 13−71 и 18−68;

— улица 2-я Комбайновская, 1−25 и 2−42;

— улица Соединяющая, 1−13 и 2−22;

— улица Коммунальная, 1−25 и 2−28;

— улица Просвещения, 23−27 и 18−42;

— улица Червоноармейская, 3−23 и 6−22;

— переулок Пожарный, 1−19 и 2−18;

— переулок Кецховели, 1−31 и 2−24;

— переулок Горийский, 1−15 и 2−50;

— улица Веры Пановой, 3−11;

— улица 26 июня, 107−127;

— улица Брянская, 1−13 и 2−12;

— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;

— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;

— улица 2-я Грамши, 100−128;

— улица Онежская, 1−19 и 2−16;

— улица Печорская, 133−149 и 118−132;

— улица Двинская, 53−69 и 80−94;

— улица 26 июня, 149−163 и 148−162;

— улица Волжская, 151−165 и 160−174;

— улица Можайская, 77−111;

— улица 6-я линия, 7, 9;

— улица 8-я линия, 1−11 и 2−20;

— улица 10-я линия, 1−15 и 2−16;

— улица Майская, 30−42;

— улица Советская, 31−39;

— улица Вселенная, 1−23 и 2−36;

— улица Галактическая, 1−25 и 2−30;

— улица Венеры, 6/7, 5−17;

— улица Космическая, 3/1;

— бульвар Джордано Бруно;

— улица Гершеля;

— переулок Астрономический;

— переулок Кратерный;

— переулок Небесный;

— переулок Оптический, 7;

— переулок Атмосферный, 4, 8, 7, 17;

— переулок Зодиакальный;

— улица Урана, 3, 5, 7;

— улица Красноармейская, 132, 142−146;

— переулок Соборный, 35, 48−50;

— улица Максима Горького, 117/40;

— переулок Мезенский, 1−27;

— переулок Охотский, 1−31 и 2−38;

— улица Украинская, 151−175;

— переулок Синегорский;

— переулок Самбекский;

— переулок Сахалинский, 1−39 и 2−38;

— улица Алтайская, 30−36 и 29−35;

— улица Белорусская, 184−196 и 203−215;

— переулок Танаисский, 6−12 и 3−7;

— переулок Тузлов, 4−8 и 3−7;

— переулок Покровский, 2−8 и 1−11;

— переулок Чертковский, 1−11 и 2−18;

— улица Хасанская, 1−35 и 2−24;

— улица Монгольская, 1−21 и 2−18;

— улица Экономическая, 1−3 и 2−4;

— улица Мелитопольская, 3/17;

— улица Герасименко, 6/2, 8;

— улица Погодина, 5А, 7, 9;

— гимназия № 25, улица Погодина, 5А.

С 9:00 до 16:00 свет отключат по адресам:

— улица Кадровая, 1−33 и 2−34;

— улица Новгородская, 1−25 и 2−30;

— улица Горсоветская, 35−41;

— улица Лермонтовская, 227−229;

— улица Малюгиной, 239−251, 238−272, 276−279, 278, 147/251/147;

— улица Филимоновская, 263−275, 220−230, 232, 281;

— переулок Журавлева, 139−151, 158−160, 150/274;

— переулок Крепостной, 139, 141/280, 147−151;

— улица Лермонтовская, 190.

С 8:00 до 12:00 отключения ожидаются:

— улица Суворова, 32, 36, 55, 59, 61, 63, 65, 69/4.

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