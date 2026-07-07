Ирина Горбачева проверила отремонтированные по нацпроекту дороги в Хабаровском районе

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, в селе Мирное зампред осмотрела дороги квартала Солнечный город, которые не ремонтировались более десяти лет. В этом году по нацпроекту привели в порядок километровый участок: ликвидировали пучины, заменили бортовые камни и уложили новый асфальт. Стоимость работ — около 35 миллионов рублей. «Объект был включен в “Атлас 27” по многочисленным просьбам жителей. Поручила администрации доработать тротуарную сеть и организацию движения», — рассказала Ирина Горбачева.