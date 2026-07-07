Ирина Горбачева проверила отремонтированные по нацпроекту дороги в Хабаровском районе

Заместитель председателя правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачева провела инспекцию дорожных объектов, отремонтированных по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Она побывала в сёлах Мирное и Чёрная Речка. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, в селе Мирное зампред осмотрела дороги квартала Солнечный город, которые не ремонтировались более десяти лет. В этом году по нацпроекту привели в порядок километровый участок: ликвидировали пучины, заменили бортовые камни и уложили новый асфальт. Стоимость работ — около 35 миллионов рублей. «Объект был включен в “Атлас 27” по многочисленным просьбам жителей. Поручила администрации доработать тротуарную сеть и организацию движения», — рассказала Ирина Горбачева.
В Чёрной Речке подъезд к селу отремонтировали после обращения местной жительницы Светланы Степановны на прямую линию Дмитрия Демешина. Подрядчик уложил 2,4 километра асфальта и 1,7 километра тротуаров, установил ограждение, водоотвод и остановку. Финансирование составило более 96 миллионов рублей. «Раньше было страшно отпускать детей одних. Сейчас здесь красота и комфорт. Это настоящее чудо», — поделилась женщина.
Всего в этом году в Хабаровском районе отремонтируют восемь объектов протяжённостью свыше шести километров на сумму около 220 миллионов рублей.
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