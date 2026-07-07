На птицефабрику Красноярского края привезли 120 тысяч штук инкубационных яиц

На одну из птицефабрик Красноярского края доставили с большой осторожностью специфичный груз — 120 тысяч штук инкубационных куриных яиц. Страна-отправитель — Узбекистан.
Специалисты регионального управления Россельхознадзора провели полный ветеринарный контроль. Яйца исследовали на такие опасные заболевания, как сальмонеллез, болезнь Ньюкасла, инфекционный бронхит. Затем провели влажную дезинфекцию. Нарушений не выявлено.
На птицефабрике из них выведут бройлерных кур, которые затем попадут к краевым потребителям. К слову, с начала 2026 года это уже девятая партия инкубационных яиц из Узбекистана. Всего импортировано 1,2 миллиона штук.