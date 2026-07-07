В Хабаровске осуждён мужчина, который вёз в микроавтобусе золота и серебра на 33 миллиона рублей

Злоумышленник утверждал, что нашёл свёрток в тайге по пути на рыбалку и спрятал в гараже, зная о запрете свободного оборота неаффинированного золота. Затем он решил перевезти находку в Хабаровск. Экспертиза выявила его биологические следы на упаковке, что стало весомым доказательством. На автомобиль стоимостью 1,7 миллиона рублей был наложен арест. Железнодорожный суд Хабаровска признал мужчину виновным по части 4 статьи 191 УК РФ и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.