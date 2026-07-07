В Хабаровске осуждён мужчина, который вёз в микроавтобусе золота и серебра на 33 миллиона рублей

В Хабаровске суд вынес приговор жителю Николаевского района, который пытался перевезти в краевой центр крупную партию драгоценных металлов. Мужчина утверждал, что нашёл золото случайно. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, в октябре 2023 года сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю совместно с экипажем Госавтоинспекции остановили микроавтобус. 61-летний водитель, следовавший с семьёй в Хабаровск, заявил, что незаконного груза не везёт. Однако при осмотре в люльке автомобиля обнаружили свёрток с сыпучим минеральным веществом весом почти 3,5 килограмма. Экспертиза показала: в изъятом веществе почти 3 078 граммов золота и 396 граммов серебра общей стоимостью 33 миллиона 744 тысячи рублей.
Злоумышленник утверждал, что нашёл свёрток в тайге по пути на рыбалку и спрятал в гараже, зная о запрете свободного оборота неаффинированного золота. Затем он решил перевезти находку в Хабаровск. Экспертиза выявила его биологические следы на упаковке, что стало весомым доказательством. На автомобиль стоимостью 1,7 миллиона рублей был наложен арест. Железнодорожный суд Хабаровска признал мужчину виновным по части 4 статьи 191 УК РФ и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
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