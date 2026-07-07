Михаил Котюков потребовал немедленно решить проблему вывоза мусора в Красноярске

Отметим, что в этом году в регионе закупят почти 5 тыс. контейнеров (из них 2,5 тыс. уже переданы в территории) и обустроят более 2,1 тыс. площадок. В самом Красноярске планируется создать более 400 новых площадок для накопления отходов и установить свыше 1,6 тыс. мусорных баков.