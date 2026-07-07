Михаил Котюков потребовал немедленно решить проблему вывоза мусора в Красноярске

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков потребовал полностью стабилизировать ситуацию со сбором и вывозом твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в Красноярске. Такое поручение было дано по итогам заседания президиума регионального правительства.
По совам главы региона, до конца месяца властям необходимо разработать подробную «дорожную карту» по развитию инфраструктуры обращения с отходами, чтобы на улицах города больше не возникало скоплений мусора.
Отметим, что в этом году в регионе закупят почти 5 тыс. контейнеров (из них 2,5 тыс. уже переданы в территории) и обустроят более 2,1 тыс. площадок. В самом Красноярске планируется создать более 400 новых площадок для накопления отходов и установить свыше 1,6 тыс. мусорных баков.
Кроме того, региональные операторы намерены обновить автопарк, закупив более 40 единиц новой спецтехники.