В Хабаровском крае патрулируют места отдыха у воды

Чтобы предотвратить новые трагедии, власти и спасатели развернули масштабную профилактическую кампанию. С начала лета проведено уже 233 патрульных мероприятия, задействовано более 300 специалистов. На берегах установили 164 знака безопасности, а отдыхающим вручили более полутора тысяч памяток с правилами поведения у воды. Рейды проходят ежедневно — накануне проверили центральную набережную, а по выходным патрули выходят на воду, чтобы пресечь нарушения на Амуре и протоках.