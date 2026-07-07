В Хабаровском крае патрулируют места отдыха у воды

Летняя жара в Хабаровском крае традиционно тянет жителей и гостей региона к воде. Но отдых на Амуре и его протоках сопровождается огромным риском — официально в крае нет ни одного водоёма, признанного безопасным для купания. Стремительное течение, холодные ключи и непредсказуемый рельеф дна делают даже привычные «дикие» пляжи опасными, сообщает hab.aif.ru.
Чтобы предотвратить новые трагедии, власти и спасатели развернули масштабную профилактическую кампанию. С начала лета проведено уже 233 патрульных мероприятия, задействовано более 300 специалистов. На берегах установили 164 знака безопасности, а отдыхающим вручили более полутора тысяч памяток с правилами поведения у воды. Рейды проходят ежедневно — накануне проверили центральную набережную, а по выходным патрули выходят на воду, чтобы пресечь нарушения на Амуре и протоках.
Как утверждают специалисты, особое внимание стоит уделить детям. Спасатели напоминают родителям: нахождение у воды детей до семи лет без спасательного жилета недопустимо.
«Главная цель рейдов — предупредить несчастный случай до того, как он может произойти. Особое внимание уделяется необорудованным, “диким” пляжам, где отсутствует инфраструктура безопасности и где купание сопряжено с наибольшим риском», — пояснил начальник отдела предупреждения ЧС комитета по гражданской защите правительства Хабаровского края Александр Курбала.
Он напомнил, что нарушение требований знаков «Купаться запрещено» или «Нырять в воду с берега запрещено» влечёт штраф от четырёх до пяти тысяч рублей.
Работа по предотвращению несчастных случаев будет продолжена до самого окончания купального сезона. О любых опасных ситуациях на воде жителей просят немедленно сообщать по единому номеру «112».