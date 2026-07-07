В Красноярске обсудили подготовку города к зиме

Кроме того, мэр поручил контролировать восстановление благоустройства после земляных работ. Энергетики сообщили, что в прошлом году закрыли 347 ордеров, а в этом году восстановили 71 участок. Еще одной темой стала программа «Новое тепло» по переводу частного сектора на электроотопление. Сейчас такое оборудование установлено в 771 доме. Часть расходов на монтаж и оплату счетов берет на себя ресурсоснабжающая организация.