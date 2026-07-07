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В Красноярске обсудили подготовку города к зиме

Глава Красноярска Сергей Верещагин провел выездное совещание по подготовке города к предстоящему отопительному сезону. Оно прошло на ТЭЦ-3.

Глава Красноярска Сергей Верещагин провел выездное совещание по подготовке города к предстоящему отопительному сезону. Оно прошло на ТЭЦ-3.

Перед совещанием мэр осмотрел производственные объекты станции. В конце прошлого года здесь ввели в эксплуатацию второй энергоблок, собранный предприятиями отечественной промышленности. Также на станции запустили новый электрофильтр со степенью очистки газов выше 99%. Такой же фильтр работает и на первом энергоблоке.

На совещании обсудили модернизацию теплосетей. Генеральный директор Енисейской ТГК Олег Бубновский сообщил, что в этом году в Красноярске обновят еще около 55 км тепломагистралей. За 6 лет в городе отремонтировали, реконструировали и построили 300 км трубопроводов, а также возвели центральные тепловые пункты и повысительные насосные станции. По данным ресурсоснабжающей организации, износ инфраструктуры снизился с 70% до 45%, а повреждаемость сократилась на треть.

Отдельно обсудили замещение котельной ЭВРЗ. Сейчас строится центральный тепловой пункт. После переключения на ТЭЦ-2 переведут 97 сооружений, в том числе 34 дома и 8 социальных объектов. Прошлой зимой в сильные морозы из-за проблем с котельной снижались параметры подачи тепла в жилые дома и соцучреждения. Тогда инцидент устраняли с привлечением специалистов СГК.

«Перевод потребителей ЭВРЗ на мощности Красноярской ТЭЦ-2 позволит снять проблему с перебоями теплоснабжения и снизить нагрузку на экологию города», — сообщил Олег Бубновский.

Также на совещании обсудили обращения жителей. По словам Сергея Верещагина, в прошлый отопительный сезон в период сильных морозов через соцсети и городские службы поступило около 350 жалоб на холод в квартирах.

«Характер проблем разный, от сбоев во внутридомовых сетях до недостаточной утепленности фасадов. По ряду адресов мероприятия были проведены, необходимо в течение подготовительного периода все работы завершить, в том числе по межпанельным швам наружных стен», — сказал Сергей Верещагин.

Кроме того, мэр поручил контролировать восстановление благоустройства после земляных работ. Энергетики сообщили, что в прошлом году закрыли 347 ордеров, а в этом году восстановили 71 участок. Еще одной темой стала программа «Новое тепло» по переводу частного сектора на электроотопление. Сейчас такое оборудование установлено в 771 доме. Часть расходов на монтаж и оплату счетов берет на себя ресурсоснабжающая организация.

Сергей Верещагин отметил, что запрос на участие в программе есть у жителей территорий большого Красноярска. Вопрос продолжения мероприятий требует дополнительной проработки.