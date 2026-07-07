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Полиция изъяла музыкальную аппаратуру у бара в центре Красноярска

Жители Центрального района Красноярска регулярно жаловались на громкую музыку в одном из соседних баров. Полиция периодически выдавала руководству увеселительного заведения.

Жители Центрального района Красноярска регулярно жаловались на громкую музыку в одном из соседних баров. Полиция периодически выдавала руководству увеселительного заведения предостережения, но требования убавить звук игнорировались и громкость не снижалась. Точка была поставлена во время очередного рейда правоохранителей по проверке фактов нарушения тишины и покоя граждан. Полицейские составили протокол на руководителя увеселительного заведения, музыкальная аппаратура изъята. Документы будут направлены в администрацию Центрального района для принятия решения о наказании за нарушение краевого закона о тишине.