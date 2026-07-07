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Все три страны — хозяйки ЧМ-2026 вылетели с турнира

Все три государства, принимающие мундиаль 2026 года, завершили своё участие в турнире уже после первого раунда плей-офф, пропустив как минимум по три гола.

Все три государства, принимающие мундиаль 2026 года, завершили своё участие в турнире уже после первого раунда плей-офф, пропустив как минимум по три гола. Первой из стран-организаторов борьбу прекратила канадская сборная, которая после второго места в своей группе проводила матчи на выбывание на территории США.

«Кленовые листья» уступили команде Марокко, доходившей до полуфинала на прошлом чемпионате мира, со счётом 0:3. Мексиканская сборная на своём поле в Мехико не смогла сдержать натиск англичан, проиграв 2:3. Что касается американцев, они потерпели поражение от Бельгии даже после того, как в их состав вернулся пропустивший несколько матчей из-за дисквалификации Фоларин Балогун.

Именно он заработал штрафной удар, после которого Малик Тилльман восстановил равенство в счёте, однако следом бельгийцы отправили в ворота соперника ещё два мяча и выбили «звёздно-полосатых» из розыгрыша Кубка мира.

Футбольный чемпионат мира 2026 года проводится одновременно на территории трёх стран: Соединённых Штатов Америки, Мексики и Канады. Старт турниру был дан 11 июня, а финальная встреча состоится 19 июля. Матчи распределены по 16 городам.

В МВД сообщили о еще одном исчезновении ребенка в Кызыле.

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