Все три страны — хозяйки ЧМ-2026 вылетели с турнира

Все три государства, принимающие мундиаль 2026 года, завершили своё участие в турнире уже после первого раунда плей-офф, пропустив как минимум по три гола. Первой из стран-организаторов борьбу прекратила канадская сборная, которая после второго места в своей группе проводила матчи на выбывание на территории США.
«Кленовые листья» уступили команде Марокко, доходившей до полуфинала на прошлом чемпионате мира, со счётом 0:3. Мексиканская сборная на своём поле в Мехико не смогла сдержать натиск англичан, проиграв 2:3. Что касается американцев, они потерпели поражение от Бельгии даже после того, как в их состав вернулся пропустивший несколько матчей из-за дисквалификации Фоларин Балогун.
Именно он заработал штрафной удар, после которого Малик Тилльман восстановил равенство в счёте, однако следом бельгийцы отправили в ворота соперника ещё два мяча и выбили «звёздно-полосатых» из розыгрыша Кубка мира.
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