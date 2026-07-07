Все три страны — хозяйки ЧМ-2026 вылетели с турнира

«Кленовые листья» уступили команде Марокко, доходившей до полуфинала на прошлом чемпионате мира, со счётом 0:3. Мексиканская сборная на своём поле в Мехико не смогла сдержать натиск англичан, проиграв 2:3. Что касается американцев, они потерпели поражение от Бельгии даже после того, как в их состав вернулся пропустивший несколько матчей из-за дисквалификации Фоларин Балогун.