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В Ленобласти открыто 20 оборудованных пляжей

В Ленинградской области к летнему сезону подготовлено 20 официальных мест для купания. Об этом в ходе прямой линии сообщил губернатор Александр Дрозденко, подчеркнув, что лидером по количеству оборудованных пляжей является Приозерский район.

Источник: Коммерсантъ

По словам главы региона, в Приозерском районе сосредоточены основные точки безопасного отдыха у воды — озера Отрадное, Суходольское и Раздолинское. Александр Дрозденко пояснил, что в регионе действуют два реестра. Первый — перечень оборудованных мест для купания, формируемый Центром ГИМС ГУ МЧС по Ленобласти. Второй публикует Роспотребнадзор: в него входят пляжи, где качество воды подтверждено лабораторными исследованиями и соответствует санитарным нормам. Таких локаций на данный момент восемь, и все они также находятся в Приозерском районе.

Губернатор предостерег жителей от стихийного выбора мест для купания.

«Нельзя просто взять берег любого озера или речки и назвать его пляжем. Нужно просчитать все риски, очистить дно и берег, оборудовать территорию и обеспечить работу спасателей», — заявил он.

Особый акцент Дрозденко сделал на запрете купания в карьерах, где, по его словам, риск гибели кратно выше. Власти призывают граждан пользоваться исключительно оборудованными пляжами и соблюдать правила безопасности на воде.

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