В Ленобласти открыто 20 оборудованных пляжей

По словам главы региона, в Приозерском районе сосредоточены основные точки безопасного отдыха у воды — озера Отрадное, Суходольское и Раздолинское. Александр Дрозденко пояснил, что в регионе действуют два реестра. Первый — перечень оборудованных мест для купания, формируемый Центром ГИМС ГУ МЧС по Ленобласти. Второй публикует Роспотребнадзор: в него входят пляжи, где качество воды подтверждено лабораторными исследованиями и соответствует санитарным нормам. Таких локаций на данный момент восемь, и все они также находятся в Приозерском районе.