Из Казахстана открыли новые авиамаршруты в Урумчи и на Иссык-Куль

Согласно официальной публикации, с 26 июня 2026 года следуют рейсы по маршруту Актау — Урумчи (Китай) с частотой 2 раза в неделю — по вторникам и пятницам — на воздушных судах типа Airbus A320.
Кроме того, с 3 июля запускаются регулярные рейсы по маршруту Астана — Иссык-Куль (Кыргызстан). Полеты будут выполняться 2 раза в неделю — по понедельникам и пятницам — также на воздушных судах типа Airbus A320.
Туристов 29 июня предупреждали об ухудшении эпидемиологической ситуации на популярном курорте. Так, власти Шри-Ланки зафиксировали резкое ухудшение ситуации с распространением лихорадки денге. С начала года заболевание стало причиной смерти 31 человека, при этом общее число подтвержденных случаев заражения превысило 52 000.