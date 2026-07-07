Экс-солистка группы «Фабрика» Катя Ли вернулась в Россию из США

— Когда я улетела в Америку, мой бывший уговорил меня не брать все деньги с собой — а я тогда продала квартиру и собиралась на это жить в городе мечты. Он настойчиво посоветовал вложить средства в строящуюся квартиру в Москве. Его мама была агентом. Через год и он, и мама перестают брать трубку. И я оказываюсь без денег в самом дорогом городе планеты, — рассказала Ли.