Казахстанские борцы завоевали 18 медалей на молодежном чемпионате Азии

Астана. 7 июля. КазТАГ — Сборная Казахстана завоевала 18 медалей на чемпионате Азии по видам борьбы среди спортсменов до 20 лет, который завершился в Паттайе, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана.