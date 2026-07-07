Казахстанские борцы завоевали 18 медалей на молодежном чемпионате Азии

Чемпионат Азии по видам борьбы среди спортсменов до 20 лет в Паттайе (Таиланд)
Сборная Казахстана завоевала 18 медалей на континентальном первенстве.
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Вольная борьба
Золотые медали:
Бекасыл Асамбек (до 61 кг).
Нурдаулет Сейилбеков (до 74 кг).
Серебряные медали:
Сункар Сейдахмет (до 70 кг).
Бейбарыс Ергали (до 92 кг).
Самир Дурсунов (до 97 кг).
Бронзовые медали:
Айбек Калиахмет (до 79 кг).
Асхаб Хаджиев (до 86 кг).
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Женская борьба
Серебряные медали:
Жаныл Бекен (до 65 кг).
Улдана Тилеухан (до 68 кг).
Бронзовые медали:
Динара Дауылкызы (до 53 кг).
Анна Стратан (до 57 кг).
Айжан Муратбай (до 59 кг).
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Греко-римская борьба
Серебряные медали:
Бакдаулет Турсынбек (до 77 кг).
Еркебулан Анапия (до 82 кг).
Алихан Тагаев (до 87 кг).
Бронзовые медали:
Амирмухаммед Кабулов (до 55 кг).
Алпамыс Болатулы (до 60 кг).
Максим Украинцев (до 97 кг).
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Поздравляем сборную Казахстана с успешным выступлением на чемпионате Азии!