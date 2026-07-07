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Казахстанские борцы завоевали 18 медалей на молодежном чемпионате Азии

Астана. 7 июля. КазТАГ — Сборная Казахстана завоевала 18 медалей на чемпионате Азии по видам борьбы среди спортсменов до 20 лет, который завершился в Паттайе, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана.

Источник: КазТАГ

Чемпионат Азии по видам борьбы среди спортсменов до 20 лет в Паттайе (Таиланд)

Сборная Казахстана завоевала 18 медалей на континентальном первенстве.

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Вольная борьба

Золотые медали:

  • Бекасыл Асамбек (до 61 кг).

  • Нурдаулет Сейилбеков (до 74 кг).

Серебряные медали:

  • Сункар Сейдахмет (до 70 кг).

  • Бейбарыс Ергали (до 92 кг).

  • Самир Дурсунов (до 97 кг).

Бронзовые медали:

  • Айбек Калиахмет (до 79 кг).

  • Асхаб Хаджиев (до 86 кг).

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Женская борьба

Серебряные медали:

  • Жаныл Бекен (до 65 кг).

  • Улдана Тилеухан (до 68 кг).

Бронзовые медали:

  • Динара Дауылкызы (до 53 кг).

  • Анна Стратан (до 57 кг).

  • Айжан Муратбай (до 59 кг).

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Греко-римская борьба

Серебряные медали:

  • Бакдаулет Турсынбек (до 77 кг).

  • Еркебулан Анапия (до 82 кг).

  • Алихан Тагаев (до 87 кг).

Бронзовые медали:

  • Амирмухаммед Кабулов (до 55 кг).

  • Алпамыс Болатулы (до 60 кг).

  • Максим Украинцев (до 97 кг).

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Поздравляем сборную Казахстана с успешным выступлением на чемпионате Азии!