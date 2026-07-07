Волгоградцев предупредили о мошенничестве с возвратом переплаты за отопление

Отметим, по информации правоохранителей, реальные коммунальные компании подобным образом возврат средств не оформляют и уж тем более не требуют для этого данные банковских карт. Как правило, переплаченная сумма засчитывается клиенту в счёт будущих платежей. Информацию о реальном размере переплаты граждане всегда могут проверить через сервис «Госуслуги. Дом».