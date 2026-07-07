Магаданец получил реальный срок, четыре раза нарушив запрет на вождение автомобиля

23-летний магаданец ездил на автомобиле не имея прав, нарушил правила дорожного движения и причинил тяжкий вред здоровью человека по неосторожности. За это в марте 2025 года мужчину приговорили к условному сроку и лишили его права управления автомобилем на 3 года. Обвиняемый, занимаясь авторемонтом, неоднократно катался на машинах клиентов, которые потом были вынуждены забирать свои автомобили со штрафстоянок. После четырех случаев нарушения запрета условное наказание заменили на 4 года реального срока в колонии-поселении. Также на 5 лет его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор в законную силу не вступил.