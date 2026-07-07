Масштабные работы ведутся на перекрестке улиц Павла Морозова и Суворова

Во-первых, на улице Павла Морозова завершается реконструкция водопровода на участке между улицами Суворова и Прогрессивной. Пока ремонт водопровода выполнен на 90%. Общая протяженность водопровода, попавшего под реконструкцию, составляет почти 700 погонных метров. На эти цели выделено около 145 млн рублей. Отметим, что коммунальщики укладывают в землю трубы из высокопрочного чугуна, которые гораздо надежнее старых труб и позволяют на долгие годы снизить риск возникновения аварий на этом участке. Уже построены две из трех запланированных камер, а также продолжаются работы на трех водопроводных колодцах. Во-вторых, с 1 июля началась реконструкция самого перекрестка улиц Суворова и Павла Морозова, через который горожане попадают в Южный микрорайон. На этом перекрестке появятся светофоры и «зебра», которых там никогда не было, а также дополнительные съезды и выезды к территории Хабаровского судостроительного завода. Помимо этого, на улице Павла Морозова появится дополнительная полоса для поворота направо на улицу Суворова. Также подрядчики установят два новых павильона на автобусной остановке «Судостроительный завод» в обе стороны (одна из остановок будет перенесена в другое место). Ремонт этого перекрестка продлится до конца августа.