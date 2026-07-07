Спасатели обследовали 52 км берега в поисках пропавших туристов на Колыме

В Магаданской области второй день продолжаются поиски туристической группы из пяти человек. Туристы осуществляли сплав по рекам Иганджа и Армань. Последний раз связь с ними была 3 июля — они прошли 64 км маршрута. Маршрут должен был завершиться 5 июля в 18:00, резервный срок — 6 июля в 09:00. Поскольку группа не вышла на связь, поиски начались 6 июля. Спасатели МЧС и специалисты ПСЦ обследовали 52 км береговой полосы реки Армань, ведется осмотр акватории у поселка Мадаун. На месте работают 11 человек и 7 единиц техники. Вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра с сотрудниками поисково-спасательного отряда находится в готовности, вылет запланирован по метеоусловиям. По данным из различных источников, у участников сплава был необходимый опыт. Главной опасностью на реке могли стать завалы и поваленные деревья. Поиски продолжаются.