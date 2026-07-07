Над Ростовской область сбили десять БПЛА в ночь на 7 июля

В ночь на 7 июля в небе над Ростовской областью отразили воздушную атаку. Около десятка дронов сбили над тремя городами и пятью районами. Об этом сообщил губернатор.
Известно, что воздушную атаку отразили в Таганроге, Новочеркасске, Батайске, а также в пяти районах области: Семикаракорском, Миллеровском, Багаевском, Кашарском, Тарасовском.
В результате падения обломков БПЛА в Миллеровском и Веселовском районах произошло возгорание площади сельхозугодий.
— Пострадавших нет. Возгорания быстро ликвидированы. Информация будет уточняться, — сказано в сообщении.
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