Британская певица и участница группы G.R.L. Лорен Беннетт умерла в 36 лет

Беннетт родилась в британском поселке Меофам. Она участвовала в локальных конкурсах талантов, пела в барах и пабах, а позже попала на шоу X Factor. Там ей предложили присоединиться к группе Paradiso Girls. В 17 лет певица переехала в Лос-Анджелес, чтобы строить карьеру в США.