Британская певица и участница группы G.R.L. Лорен Беннетт умерла в 36 лет

Британская певица и солистка групп G.R.L. и Paradiso Girls Лорен Беннетт скончалась в возрасте 36 лет. Об этом 6 июля сообщили представители группы.
— С глубокой скорбью сообщаем о кончине нашей любимой Лорен. Наши сердца разбиты, и мы не можем выразить словами, как много она для нас значила, — говорится в сообщении в соцсетях G.R.L.
Причина смерти артистки не уточняется. У нее остался шестилетний ребенок.
Беннетт родилась в британском поселке Меофам. Она участвовала в локальных конкурсах талантов, пела в барах и пабах, а позже попала на шоу X Factor. Там ей предложили присоединиться к группе Paradiso Girls. В 17 лет певица переехала в Лос-Анджелес, чтобы строить карьеру в США.
В 2011 году Лорен Беннетт стала участницей группы G.R.L., песни которой имели умеренный успех в Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Она также участвовала в написании песен для поп-коллектива Pussycat Dolls.