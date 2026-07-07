Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британская певица и участница группы G.R.L. Лорен Беннетт умерла в 36 лет

Британская певица и солистка групп G.R.L. и Paradiso Girls Лорен Беннетт скончалась в возрасте 36 лет. Об этом 6 июля сообщили представители группы.

Британская певица и солистка групп G.R.L. и Paradiso Girls Лорен Беннетт скончалась в возрасте 36 лет. Об этом 6 июля сообщили представители группы.

— С глубокой скорбью сообщаем о кончине нашей любимой Лорен. Наши сердца разбиты, и мы не можем выразить словами, как много она для нас значила, — говорится в сообщении в соцсетях G.R.L.

Причина смерти артистки не уточняется. У нее остался шестилетний ребенок.

Беннетт родилась в британском поселке Меофам. Она участвовала в локальных конкурсах талантов, пела в барах и пабах, а позже попала на шоу X Factor. Там ей предложили присоединиться к группе Paradiso Girls. В 17 лет певица переехала в Лос-Анджелес, чтобы строить карьеру в США.

В 2011 году Лорен Беннетт стала участницей группы G.R.L., песни которой имели умеренный успех в Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Она также участвовала в написании песен для поп-коллектива Pussycat Dolls.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше