Мирный житель погиб при ракетных ударах ВСУ по Белгороду и Белгородскому округу

По данным регионального оперативного штаба, ракетная опасность в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах в первый раз была объявлена в 22:55. Отбой последовал в 23:11. Затем сирены вновь начали звучать в 0:54. Отмена режима ракетной опасности была объявлена в 1:05. Опасность атаки БПЛА в Белгороде в настоящее время сохраняется.