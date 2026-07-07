«История — это не математика»: приморский автор представил новый международный кинопроект

Говоря о производстве фильма, Иванищев отметил, что для него это станет дебютом в полнометражном игровом кино. При этом сценарий уже написан совместно со сценаристом Максимом Андреевым, имеющим опыт работы в киноиндустрии. В дальнейшем авторы планируют сформировать профессиональную съёмочную группу, объединив специалистов с Дальнего Востока, из Москвы, а также выходцев из Владивостока, которые сегодня работают в других регионах, но сохранили связь с родным городом.