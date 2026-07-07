«История — это не математика»: приморский автор представил новый международный кинопроект

Новый проект историка-исследователя и сооснователя творческой группировки Hero4Hero Романа Иванищева обратится к малоизвестной странице истории — событиям Вьетнамской войны, рассказанным через мемуары контр-адмирала Юрия Максименко. В центре будущей истории советские моряки-разведчики, чья работа помогла предотвратить один из самых масштабных авианалётов на гражданские объекты.
Корреспондент ИА PrimaMedia встретился с автором проекта и поговорил о том, как рассказывать истории и не задушнить, и как будет создаваться международный проект с участием вьетнамской стороны.
От комиксов в кино.
Графический роман «Невельской: Плоды воображения» (16+), созданный творческой группировкой Hero4Hero в 2022 году, стал одним из самых заметных историко-просветительских проектов Дальнего Востока. История о русском исследователе и адмирале Геннадии Невельском вышла далеко за пределы книжных страниц: в аэропорту Хабаровска ей посвящена постоянная мультимедийная экспозиция, а сам проект хорошо известен не только в Приморье, но и в других регионах Дальнего Востока, включая Сахалин.
«Это не история по принципу “пришёл, увидел, победил”. Это история о человеке, который пожертвовал всем: карьерой, здоровьем, а впоследствии — даже благополучием своей семьи и жизнью своих детей. По сути, он положил всю свою жизнь на то, чтобы открыть Дальний Восток и присоединить его к России. Нам было важно показать именно это напряжение человеческих характеров, судеб и решений», — отметил Роман Иванищев.
Проект родился как дипломная работа, которую Роман Иванищев вместе с сооснователем объединения Ксенией Фроловой выполнял после обучения в Центре современного искусства «Заря». В рамках курса «Расширяя границы» выпускникам предстояло рассказать о Дальнем Востоке с помощью медиа, которые прежде практически не использовались в подобных проектах, современным и нестандартным способом.
По словам собеседника, идея обратиться к формату комикса возникла спонтанно. До этого ни он, ни его коллега практически не работали с этим жанром, однако в тот момент комиксы переживали пик популярности благодаря стремительному росту интереса к киновселенной Marvel (12+), что и подтолкнуло авторов к такому необычному творческому решению.
«Это был самый пик популярности комиксов, и мы решили рассказать историю открытия и освоения Дальнего Востока языком графического романа. Тогда мы даже не оперировали такими понятиями — просто начали большое исследование, чтобы разобраться, что такое комиксы, графический роман, манга. Изучали разные форматы, смотрели, какой из них лучше подойдет для нашей идеи», — рассказал Роман Иванищев.
Было важно не выбрать модный жанр, а найти точный инструмент для высказывания. В итоге остановились на манге. Во-первых, это язык, который близок Дальнему Востоку благодаря соседству с Азией. Во-вторых, манга очень эмоциональна, а история, которую хотели рассказать, тоже построена на сильных человеческих переживаниях.
«Историю нужно рассказывать через людей, а не через даты. История — это не математика. За каждым событием стоят человеческие судьбы, характеры, поступки и выборы. Именно они делают прошлое живым и понятным для современного человека», — подчеркнул Роман Иванищев.
Продолжая исследовать историю через художественные формы, Роман Иванищев вместе с командой приступил к работе над фильмом о советских разведчиках, оказывавших помощь Вьетнаму в годы войны. Для Романа это станет первым опытом создания игрового полнометражного кино.
«Море охраняет небо».
Лонглайн будущей картины гласит: во время войны во Вьетнаме советское судно радиоразведки пытается предотвратить массовый авианалёт американской авиации на мирное население, одновременно преодолевая внутренние конфликты экипажа и разрушительный шторм.
«На самом деле мы изначально ориентируем этот проект на молодую аудиторию. Это будет не просто художественный фильм, а целая экосистема: графический роман, документальный сериал в формате цифровой истории и сам игровой фильм. Нам важно рассказать эту историю сразу несколькими языками, чтобы она была интересна разным зрителям», — объяснил Роман Иванищев.
А ещё это личная мотивация Романа. Он очень любит Вьетнам, это была одна из первых стран, которую он посетил. Поэтому эта история для него особенно близка.
По словам Романа Иванищева, хотя со времени окончания Вьетнамской войны прошло уже более полувека, её последствия по-прежнему заметны в стране. Он отмечает, что за современными городами, развитой инфраструктурой и внешним благополучием скрываются трагические свидетельства прошлого: в небольших населённых пунктах до сих пор живут люди с тяжёлыми врождёнными нарушениями развития, которые связывают с последствиями применения химических веществ.
«Именно этот контраст произвёл сильное впечатление. Многие туристы воспринимают Вьетнам как страну пляжей, джунглей и отдыха, однако случайная встреча с пострадавшими от последствий войны заставляет по-новому взглянуть на её историю и задуматься о цене тех событий», — рассказывает Роман Иванищев.
Проект изначально задумывается как международный и создаётся в формате российско-вьетнамского сотрудничества. Сейчас команда уже достигла предварительных договорённостей с партнёрами и рассчитывает реализовать картину совместными усилиями.
Он подчёркивает, что для авторов принципиально важно показать историю Вьетнама глазами самих вьетнамцев. Именно поэтому съёмки эпизодов, действие которых разворачивается в стране, планируется проводить с участием местных актёров, сценаристов и консультантов.
«Нам важно, чтобы это был не взгляд России на Вьетнам, а совместный взгляд двух стран. Только так, мне кажется, можно рассказать эту историю максимально честно и объективно. Мы хотим, чтобы сам фильм стал символом сотрудничества между Россией и Вьетнамом — того, которое существовало во время тех событий и продолжается сегодня», — подчеркивает Роман Иванищев.
В фильме США будут показаны в контексте исторических событий Вьетнамской войны, когда американская авиация наносила удары по территории страны. Он подчёркивает, что это отражение общеизвестных исторических фактов, а не попытка дать современную политическую оценку.
При этом автор отмечает, что сегодня отношения между США и Вьетнамом существенно изменились — страны активно развивают экономическое сотрудничество.
Прототипом главного героя стал контр-адмирал Юрий Максименко, начальник разведки Тихоокеанского флота, занимавший должность заместителя начальника штаба флота по разведке с ноября 1982 по июль 1991 года. В основу сценария легли его мемуары, а сам автор проекта отмечает, что история создаётся с опорой на реальные события и воспоминания непосредственного участника тех лет.
Как это сделать?
По словам Романа Иванищева, имена, указанные в синопсисе, пока не являются утверждённым актёрским составом. В презентационных материалах фотографии известных артистов используются прежде всего как референсы, чтобы показать типаж будущих персонажей.
«Нам очень хотелось бы пригласить Александра Михайлова. Во-первых, он уроженец Приморского края, родился в Уссурийске. Во-вторых, это актёр, которого все прекрасно знают по советскому кино. Мне кажется, ему самому было бы интересно сняться в фильме, который рассказывает историю его родного региона», — отметил Роман Иванищев.
Он также подчеркнул, что ключевые роли вьетнамских персонажей планируется доверить именно местным артистам. По словам Иванищева, во Вьетнаме существует сильная актёрская школа, и команде важно, чтобы историю страны рассказывали люди, которые являются её частью.
Так, фотография актрисы Мишель Йео в презентации служит лишь ориентиром по типажу. Как пояснил Роман, она помогает представить образ взрослой азиатской женщины, которая встречается с уже пожилым советским контр-адмиралом, чтобы вспомнить события войны и поговорить об их значении сегодня. При этом для самого фильма авторы намерены найти актрису именно во Вьетнаме.
«Конечно, такие актрисы там есть. Я специально изучал этот вопрос. Даже на “Кинопоиске” можно найти вьетнамских актёров. Просто далеко не всегда удаётся найти фотографии нужного возраста, поэтому в презентации пока использованы такие референсы», — добавил он.
Роман Иванищев признаёт, что морские съёмки традиционно считаются одной из самых затратных частей кинопроизводства. Однако, по его словам, у проекта есть важное преимущество: исторические корабли, которые станут частью повествования, сохранились до наших дней.
Часть финансирования уже обеспечена. Точную стоимость проекта пока определить невозможно, однако, по его оценке, около трети необходимого бюджета готовы предоставить приморские предприниматели, заинтересованные в развитии кинематографа на Дальнем Востоке.
По словам Иванищева, работа над картиной продолжается чуть меньше года. За это время команда сосредоточилась на создании синопсиса, изучении архивов и поиске исторических материалов.
«Главный герой — реальный человек. Сценарий написан на основе его воспоминаний. Он жив до сих пор. Это контр-адмирал в отставке, бывший начальник разведки Тихоокеанского флота. При желании у него даже можно взять интервью», — рассказал Роман Иванищев.
Название фильма «Море охраняет небо: Океанская разведка» пока остаётся рабочим, однако менять его авторы не спешат. По словам собеседника, оно точно отражает суть службы радиоразведчиков, поскольку именно море в буквальном смысле защищало небо, помогая предотвращать авиаудары.
Иванищев также сообщил, что проект уже получил поддержку со стороны организаций, занимающихся развитием Дальнего Востока. Сейчас команда готовит обращения в Генеральное консульство и рассчитывает на содействие администрации Владивостока, а в следующем году намерена представить картину на конкурсах Фонда кино и Института развития интернета.
Говоря о производстве фильма, Иванищев отметил, что для него это станет дебютом в полнометражном игровом кино. При этом сценарий уже написан совместно со сценаристом Максимом Андреевым, имеющим опыт работы в киноиндустрии. В дальнейшем авторы планируют сформировать профессиональную съёмочную группу, объединив специалистов с Дальнего Востока, из Москвы, а также выходцев из Владивостока, которые сегодня работают в других регионах, но сохранили связь с родным городом.