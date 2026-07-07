В Туве ищут двух пропавших девочек. Толпа забросала камнями дом по наводке «нашедшей» их гадалки (видео)

«Земляки, прошу вас сохранять спокойствие. Правоохранительные органы выполняют свою работу. Не стоит в этот сложный момент усугублять ситуацию — сознательность каждого из нас сейчас важнее всего. Раскачивание обстановки может привести к тяжелым последствиям. Предположениями заниматься не нужно, следствие все покажет», — прокомментировал глава Тувы Владислав Ховалыг.