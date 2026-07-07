В Туве ищут двух пропавших девочек. Толпа забросала камнями дом по наводке «нашедшей» их гадалки (видео)

В Кызыле идут поиски двух школьниц 12 и 13 лет, которые пропали 1 июля. Девочки ушли гулять вечером и не вернулись. Камеры фиксировали, что подростки направлялись в сторону дамбы.
Вечером 5 июля более ста человек пришли к частному дому в районе Ближнего Каа-Хема. В соцсетях распространилась информация, якобы гадалка «увидела» девочек там. Толпа забросала дом, где проживает многодетная семья, камнями, пытаясь проникнуть внутрь.
На место прибыли сотрудники МВД и Росгвардии, начались столкновения с волонтерами. Позже туда приехал министр внутренних дел Тувы, после чего ситуацию удалось стабилизировать. В доме провели обыск, но следов пропавших не нашли.
«Земляки, прошу вас сохранять спокойствие. Правоохранительные органы выполняют свою работу. Не стоит в этот сложный момент усугублять ситуацию — сознательность каждого из нас сейчас важнее всего. Раскачивание обстановки может привести к тяжелым последствиям. Предположениями заниматься не нужно, следствие все покажет», — прокомментировал глава Тувы Владислав Ховалыг.
Также он поручил создать координационный штаб и привлечь к поискам ветеранов СВО. В МВД заявили, что возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Добавим, в поисках задействованы более 700 волонтеров, спасатели обследовали уже около 360 километров берега Енисея, где ранее были найдены телефоны девочек и обувь. Следственный комитет рассматривает три версии произошедшего с девочками: возможное утопление, суицид и совершение против них противоправных действий, пишет «Комсомольская правда — Красноярск».
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