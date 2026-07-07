Санслужба отреагировала на сыпь у белорусов после купания в Нарочи

Отдых на Нарочи обернулся для белорусов появлением зудящей сыпи. Вот как это прокомментировали в Мядельском районном центре гигиены и эпидемиологии, пишет narachanka.by.
Изначально в популярной социальной сети TikTok появился короткий ролик — фото покрытого сыпью тела человека. Автор написал, что такая реакция последовала после купания в Нарочи, в комментариях многие написали, что тоже сталкивались с подобной проблемой. Многие отметили, что такие последствия после купания в Нарочи — всегда, а не только в этом году.
Комментаторы отметили, что зудящая сыпь — церкариоз, о чем предупреждают информационные стенды на пляжах. А чтобы сыпь не появилась следует сразу после купания помыться проточной водой и не заходить в воду с берега, а только с понтона.
Напомним, «зуд купальщика» является паразитарным заболеванием, возбудителем которого являются личинки паразитов водоплавающих птиц — церкариев. Кроме сыпи и зуда у заболевшего могут возникнуть проблемы со сном, повыситься температура, начаться сухой кашель. Без лечения симптомы пройдут за одну-две недели. Но пигментация на коже может продержаться около трех недель.
В Мядельском районном центре гигиены и эпидемиологии обратили внимание на то, что нет необходимости запрещать или ограничивать купание в Нарочи.
— На пляжах установлены информационные стенды, содержащие рекомендации в том числе и по профилактике церкариоза, — прокомментировал главный государственный санитарный врач района Николай Паршуто.
Чтобы не заразиться церкариозом, следует купаться только в специально предназначенных местах, на оборудованных пляжах. В воде следует избегать мелководья и зарослей, и в воду окунаться на глубину, для чего на озере и установлены понтоны. После купания сразу же нужно принять душ, тщательно вытереть кожу жестким полотенцем и переодеться. Чтобы дополнительно защитить кожу перед купанием, нужно использовать репелленты на вазелиновой основе или питательные кремы и масла.
— Церкариоз распространяется в том числе и из-за того, что люди подкармливают водоплавающих птиц у берега, — напомнили эпидемиологи.