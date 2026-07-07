Санслужба отреагировала на сыпь у белорусов после купания в Нарочи

Чтобы не заразиться церкариозом, следует купаться только в специально предназначенных местах, на оборудованных пляжах. В воде следует избегать мелководья и зарослей, и в воду окунаться на глубину, для чего на озере и установлены понтоны. После купания сразу же нужно принять душ, тщательно вытереть кожу жестким полотенцем и переодеться. Чтобы дополнительно защитить кожу перед купанием, нужно использовать репелленты на вазелиновой основе или питательные кремы и масла.