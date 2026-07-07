Три рейса отменены и четыре задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода 7 июля

Два рейса отменены и шесть задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода 7 июля, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.
Не состоятся вылеты самолетов авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург в 02:30 и в Москву в 09:40, также отменен прилет самолета «России» из столицы, ранее намеченный на 08:30 утра.
Перенесены вылеты самолетов «Аэрофлота» — в Минск, Red Wings — в Екатеринбург, NordWind — в Калининград.
Напомним, что беспилотную опасность объявили в Нижегородской области 7 июля. В аэропорту Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова введены ограничения: воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
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