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Три рейса отменены и четыре задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода 7 июля

Изменения коснулись шести рейсов на вылет.

Источник: Время

Два рейса отменены и шесть задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода 7 июля, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Не состоятся вылеты самолетов авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург в 02:30 и в Москву в 09:40, также отменен прилет самолета «России» из столицы, ранее намеченный на 08:30 утра.

Перенесены вылеты самолетов «Аэрофлота» — в Минск, Red Wings — в Екатеринбург, NordWind — в Калининград.

Напомним, что беспилотную опасность объявили в Нижегородской области 7 июля. В аэропорту Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова введены ограничения: воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

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