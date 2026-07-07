Приморье бьёт рекорды на ЕГЭ

В Приморье подвели итоги основного периода ЕГЭ. Результаты уже называют рекордными: в крае 62 стобалльника, почти 70 высших баллов, два двухсотбалльника и один — четырёхсотбалльный. Но если копнуть глубже, выясняется любопытная вещь: 187 выпускников остановились буквально в шаге от идеала, набрав от 95 до 99 баллов. Похоже, приморские школьники подобрали ключик к шкатулке знаний и умений.
Интеллектуальный разгром.
На участие в ЕГЭ в регионе были зарегистрированы 9 370 человек, в ОГЭ — 20 961 участник. Самыми популярными предметами по выбору на ЕГЭ в 2026 году стали обществознание, информатика, физика и биология. Экзамены проходили в 72 специально организованных пунктах сдачи по всему краю.
Похоже, приморские школьники подобрали ключик к шкатулке знаний и умений.
Результат от 90 баллов и выше считается выдающимся: с таким портфолио можно смело нести документы в приличные вузы и не волноваться за бюджетные места. Тройка лидеров по «почти идеальным» показателям выглядит так: русский язык (41 выпускник), физика (38) и профильная математика (27). Дальше идут химия (22), информатика (20) и биология (19). А гуманитарии скромнее: история и обществознание — по шесть человек, английский и география — по четыре. Цифры эти не окончательные: идут резервные дни, впереди пересдачи и апелляции.
Главная история этого года, конечно, не про 95 баллов, а про тех, кто взял максимум. Откровенно поражают результаты выпускников Технического лицея из Владивостока. Здесь подготовили 11 стобалльников. Всего в их активе 14 стобалльных результатов — несколько человек взяли сотню сразу по двум предметам. В рейтинге лучших школ страны по физике и естественным наукам единственный от Владивостока лицей попал в перечень несколько лет назад и статус держит крепко.
Артём Шунтов из Технического лицея — первый в истории Приморья и Владивостока человек, получивший 400 баллов. Русский, математика, физика, химия — всё на сто. До него в городе были 300-балльники, но такого ещё не случалось. Второй результат — 200 баллов — у Никиты Коновалова (физика, математика) из филиала Нахимовского училища и Павла Печникова (русский, математика) из Университетской школы ДВФУ.
По физике в этом году во Владивостоке 15 стобалльников. Десять из них — ученики лицея «Технический»: Илья Носков, Виктор Павлов, Вячеслав Пастухов, Максим Поблоцкий, Кирилл Суриков, Лев Чепорнюк, Савелий Юсов, Глеб Маслов, Тимофей Гурбатов. Плюс Майя Рудниченко из школы № 79, София Горобец из гимназии № 2, Лев Павлов из Университетской школы ДВФУ и двое нахимовцев — Осипов с Коноваловым. По информатике тройка призёров: Владислав Синюков (лицей «Технический»), Вера Соколова (школа № 23) и Полина Рядно (Университетская школа ДВФУ). Они единственные в крае, кто выбил сотню по этому предмету. Всего в этом году в Приморье почти 70 высших результатов, и как минимум 45 из них принадлежат владивостокцам. Это — лучший результат за последние четыре года: если в 2022 году стобалльных результатов было 33, то в 2026-м — уже 71. И число высших результатов может вырасти — всё решат результаты экзаменов, написанных в резервные дни.
Автомобиль за 400 баллов.
Артёма Шунтова уже завалили поздравлениями, но есть один нюанс. Мэрия Владивостока подтвердила положение: за каждый стобалльный результат выпускникам платят по 100 тысяч из бюджета. Артёму светит 400 тысяч. Но только при условии, что он поступит в один из вузов Приморского края. Уедет в Москву или Питер — денег не видать.
Онлайн-школа, педагоги которой помогали Артёму, подошла к вопросу шире. Ему пообещали автомобиль стоимостью до 10 миллионов рублей. Можно выбрать любую модель или просто забрать деньгами.
Впрочем, главная интрига сохраняется — останется рекордсмен во Владивостоке или предпочтёт столичные горизонты.
Кстати.
Приморские ребята могут пересдать один из предметов по выбору в единые дни пересдачи:
8 июля — иностранные языки (письменная часть), физика, информатика, химия, обществознание и русский язык;
9 июля — иностранные языки (устная часть), биология, история, литература, география и математика обоих уровней.
Возможность пересдачи предметов ЕГЭ по выбору реализуется в стране с 2024 года по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина.