Приморье бьёт рекорды на ЕГЭ

По физике в этом году во Владивостоке 15 стобалльников. Десять из них — ученики лицея «Технический»: Илья Носков, Виктор Павлов, Вячеслав Пастухов, Максим Поблоцкий, Кирилл Суриков, Лев Чепорнюк, Савелий Юсов, Глеб Маслов, Тимофей Гурбатов. Плюс Майя Рудниченко из школы № 79, София Горобец из гимназии № 2, Лев Павлов из Университетской школы ДВФУ и двое нахимовцев — Осипов с Коноваловым. По информатике тройка призёров: Владислав Синюков (лицей «Технический»), Вера Соколова (школа № 23) и Полина Рядно (Университетская школа ДВФУ). Они единственные в крае, кто выбил сотню по этому предмету. Всего в этом году в Приморье почти 70 высших результатов, и как минимум 45 из них принадлежат владивостокцам. Это — лучший результат за последние четыре года: если в 2022 году стобалльных результатов было 33, то в 2026-м — уже 71. И число высших результатов может вырасти — всё решат результаты экзаменов, написанных в резервные дни.