Всю неделю в Москве и области ожидаются дожди

В столичном регионе на протяжении всей недели ежедневно ожидаются осадки, местами возможны грозы. Жаркая погода не прогнозируется. До четверга дневная температура составит от +20 до +22 градусов, а к пятнице столбики термометров поднимутся до +26…+28. Однако дожди не прекратятся. Причиной является обширный и продолжительный циклон, который простирается от Баренцева до Черного моря, сообщили метеорологи центра «Фобос».
За семь дней на каждый квадратный метр выпадет почти семь ведер воды, что составляет 80% от месячной нормы июля.
Синоптики «Фобоса» назвали эти осадки «огуречными» — так характеризуют затяжные и прохладные дожди в середине лета, сопровождающиеся влагой, необходимой для хорошего роста огурцов.
В МВД сообщили о еще одном исчезновении ребенка в Кызыле.