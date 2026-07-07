Всю неделю в Москве и области ожидаются дожди

В столичном регионе на протяжении всей недели ежедневно ожидаются осадки, местами возможны грозы. Жаркая погода не прогнозируется. До четверга дневная температура составит от +20 до +22 градусов, а к пятнице столбики термометров поднимутся до +26…+28. Однако дожди не прекратятся. Причиной является обширный и продолжительный циклон, который простирается от Баренцева до Черного моря, сообщили метеорологи центра «Фобос».