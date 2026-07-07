Обновление терапевтического отделения ГКБ имени Войно-Ясенецкого началось в Хабаровске

В хабаровской больнице имени Войно-Ясенецкого начался масштабный ремонт терапевтического отделения. Работы затронут 25 помещений — от палат до буфетов. Это медучреждение обслуживает более 65 тысяч жителей Краснофлотского района и остается одним из ключевых в городе. Обновление проводится в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», чтобы сделать медицинскую помощь качественнее и доступнее для пациентов. С рабочим визитом отделение посетил министр здравоохранения края Станислав Мальцев. Глава ведомства оценил объем предстоящих работ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Терапевтическое отделение — очень важная часть больницы. Мы его осмотрели и видим, что ремонт здесь действительно нужен, поскольку интенсивность использования помещений очень высокая, и состояние уже не то, каким должно быть. Мы приняли решение провести текущий ремонт в 2026—2027 годах. Объемы большие, но мы проговорили стратегию и будем двигаться поэтапно. К лету 2027 года отделение преобразится», — отметил Станислав Мальцев.
Руководитель краевого Минздрава отметил, что больница в целом находится в зоне постоянного внимания властей. Здесь уже сделали реконструкцию поликлиники, поставили лифт, открыли новую поликлинику и стерилизационное отделение, закупили 24 единицы оборудования и в прошлом году почти 124 миллиона направили только на офтальмологическое оборудование.
Министр также пообщался с пациентами отделения. Один из них, хабаровчанин Игорь Лыков, участник специальной военной операции, рассказал о своих впечатлениях от пребывания в больнице.
«Я приятно удивлен. Проходя здесь лечение, убедился, что это прекрасная больница, обслуживание, персонал очень внимателен», — отметил пациент.
Общий объем работ внушительный: ремонт затронет более 2,2 тысяч квадратных метров поверхностей. В палатах и коридорах обновят стены, потолки и полы, заменят плинтусы, пороги, двери и вентиляционные решетки. Особое внимание уделят комнатам гигиены. Предварительная стоимость всех мероприятий составляет 8,4 миллиона рублей. Средства выделены как из бюджета больницы, так и за счет краевого бюджета — дополнительное финансирование будет изыскано министерством.
По словам исполняющего обязанности главного врача больницы Евгения Кузьмича ремонт организован так, чтобы не создавать неудобств для пациентов. Из потока на время выводят всего одну-две палаты. Таким образом, лечение не прерывается, а количество доступных коек остается достаточным для всех, кто нуждается в помощи.
«Мы хотим лучшего для наших пациентов. Чтобы они получали не только доступную, но и комфортную помощь. Состояние помещений напрямую влияет на то, как человек настраивается на лечение, — это очень важно. Мы уже приступили к ремонту: сейчас ремонтируем первые палаты, параллельно решаем организационные вопросы. Впереди — еще больше двух десятков помещений, и мы будем работать до тех пор, пока каждое из них не будет соответствовать современным требованиям», — прокомментировал Евгений Кузьмич.
Кроме того, по поручению губернатора края Дмитрия Демешина министр проверил, как в поликлинике организована запись к специалистам. Он изучил слоты, оценил время ожидания, пообщался с пациентами и обсудил с руководством вопросы доступности помощи.
«Я вижу, что вопросы пациентов решаются быстро — 5−10 минут. Однако проблема кроется в кадровом вопросе. Если врача нет, как бы быстро мы ни записывали, она остается. Прошу отработать по самым необходимым специальностям. Либо увеличить нагрузку на существующих специалистов, либо перенаправлять пациентов в другие лечебные учреждения. Через две недели я снова приеду с проверкой», — отметил Станислав Мальцев.
В свою очередь, руководство больницы заверило, что уже ведет постоянную работу по сокращению времени ожидания, инспектирует очереди и готово оперативно решать любые вопросы пациентов в индивидуальном порядке.
Важным кадровым подспорьем для больницы станет приход молодых специалистов. В этом году в учреждение по целевому набору придут 11 ординаторов и четверо студентов шестого курса. Это позволит укрепить штат и частично закрыть потребность в участковых терапевтах и врачах смежных специальностей, сделав помощь еще более доступной для жителей Краснофлотского района.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровском крае в рамках нацпроекта «Семья» и федерального проекта «Охрана материнства и детства» идет модернизация службы родовспоможения. Роддом имени Венцовых обновляет инфраструктуру, закупает современное оборудование и повышает квалификацию персонала для безопасного ведения беременности и родов.