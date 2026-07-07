Обновление терапевтического отделения ГКБ имени Войно-Ясенецкого началось в Хабаровске

«Мы хотим лучшего для наших пациентов. Чтобы они получали не только доступную, но и комфортную помощь. Состояние помещений напрямую влияет на то, как человек настраивается на лечение, — это очень важно. Мы уже приступили к ремонту: сейчас ремонтируем первые палаты, параллельно решаем организационные вопросы. Впереди — еще больше двух десятков помещений, и мы будем работать до тех пор, пока каждое из них не будет соответствовать современным требованиям», — прокомментировал Евгений Кузьмич.