В Облученском районе мужчина нашёл в заброшенном доме 100 граммов пороха

В Облученском районе Еврейской автономной области завершено расследование уголовного дела о незаконном хранении пороха. Мужчина держал взрывчатое вещество дома, не подозревая, чем это грозит. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МВД России по ЕАО, в ходе оперативно-разыскных мероприятий в доме и хозяйственных постройках 47-летнего фигуранта были обнаружены банка и пакет с бездымным порохом общей массой 100 граммов. Экспертиза подтвердила, что вещество изготовлено промышленным способом и пригодно к применению. На допросе обвиняемый пояснил, что нашёл порох в заброшенном доме и хранил его у себя.
Расследование уголовного дела по части 1 статьи 222.1 УК РФ завершено. Материалы с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. В полиции напомнили, что граждане могут добровольно сдать оружие или боеприпасы в любой отдел полиции — в этом случае закон освобождает их от уголовной ответственности.
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