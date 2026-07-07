В Облученском районе мужчина нашёл в заброшенном доме 100 граммов пороха

Как сообщили в ГУ МВД России по ЕАО, в ходе оперативно-разыскных мероприятий в доме и хозяйственных постройках 47-летнего фигуранта были обнаружены банка и пакет с бездымным порохом общей массой 100 граммов. Экспертиза подтвердила, что вещество изготовлено промышленным способом и пригодно к применению. На допросе обвиняемый пояснил, что нашёл порох в заброшенном доме и хранил его у себя.