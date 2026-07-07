Задолженность по ЖКХ взыскивают с певицы Анны Седоковой

В апреле СМИ сообщили, что певица Алла Пугачева накопила коммунальные долги за квартиру, которая находится рядом с Кремлем. Утверждается, что общая задолженность составляет почти 100 тысяч рублей: около 83 тысяч — за ЖКХ и отопление, остальная сумма — взносы на капитальный ремонт.