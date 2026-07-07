Российских школьников освободили от домашних заданий: кого коснутся нововведения

Ранее Министерство просвещения анонсировало изменения в старшей школе. Глава ведомства Сергей Кравцов сообщил, что новый стандарт обучения для 10−11 классов будет утвержден в июле и вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Речь идет, в частности, о корректировке программ по ряду предметов.