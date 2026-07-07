Российских школьников освободили от домашних заданий: кого коснутся нововведения

С 1 сентября в первых классах российских школ отменят домашние задания. Как следует из письма Минпросвещения, норма о домашних заданиях для первоклассников полностью исключена из документа.
«В первом классе обучение проводится без домашних заданий (позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения один час исключена)», — говорится в заявлении ведомства.
Сегодня методические рекомендации допускают постепенное введение домашних заданий в первом классе, но на их выполнение отводилось не более одного часа. С нового учебного года эта позиция упразднена.
Ранее Министерство просвещения анонсировало изменения в старшей школе. Глава ведомства Сергей Кравцов сообщил, что новый стандарт обучения для 10−11 классов будет утвержден в июле и вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Речь идет, в частности, о корректировке программ по ряду предметов.
По словам министра, программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными. Кроме того, навыки работы с технологиями искусственного интеллекта включат в перечень метапредметных результатов обучения.
Изменения также коснулись системы дошкольного образования. Минпросвещения намерено актуализировать федеральный государственный стандарт дошкольного образования и изменить существующие требования к работе детских садов. В обновленный стандарт планируется включить дополнения к минимальному перечню средств обучения. По словам министра Кравцова, эта задача приобрела особую значимость в связи с тем, что 2026 год объявлен Годом дошкольного образования.