Комиссионка в Красноярске выдавала займы под залог вещей

Красноярский магазин комиссионных товаров «Старт» оштрафовали за работу по схеме ломбарда. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.
Проверка показала, что предприниматель выдавал деньги под залог имущества. Клиенты оставляли вещи, получали деньги, а для их возврата должны были заплатить сумму больше полученной. При этом статус ломбарда предприниматель не оформил.
Также выяснилось, что магазин принимал изделия из драгоценных металлов, хоть и не состоял на специальном учёте в Федеральной пробирной палате.
Прокуратура внесла предпринимателю представление и возбудила дела об административных правонарушениях. За незаконную деятельность по выдаче займов ему назначили штраф в размере 30 тыс. рублей. За нарушения при работе с драгоценными металлами предприниматель получил предупреждение.
После вмешательства прокуратуры магазин приостановил работу и начал оформлять документы в соответствии с требованиями закона.
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