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Комиссионка в Красноярске выдавала займы под залог вещей

Красноярский магазин комиссионных товаров «Старт» оштрафовали за работу по схеме ломбарда.

Красноярский магазин комиссионных товаров «Старт» оштрафовали за работу по схеме ломбарда. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Проверка показала, что предприниматель выдавал деньги под залог имущества. Клиенты оставляли вещи, получали деньги, а для их возврата должны были заплатить сумму больше полученной. При этом статус ломбарда предприниматель не оформил.

Также выяснилось, что магазин принимал изделия из драгоценных металлов, хоть и не состоял на специальном учёте в Федеральной пробирной палате.

Прокуратура внесла предпринимателю представление и возбудила дела об административных правонарушениях. За незаконную деятельность по выдаче займов ему назначили штраф в размере 30 тыс. рублей. За нарушения при работе с драгоценными металлами предприниматель получил предупреждение.

После вмешательства прокуратуры магазин приостановил работу и начал оформлять документы в соответствии с требованиями закона.

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