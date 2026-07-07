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Российских первоклассников освободят от домашних заданий с нового учебного года

В российских школах с начала 2026/27 учебного года первоклассников будут обучать без домашних заданий.

В российских школах с начала 2026/27 учебного года первоклассников будут обучать без домашних заданий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Минпросвещения РФ.

В документе говорится, что соответствующие изменения закреплены приказом министерства от 8 октября 2025 года. Из правил исключили норму о суммарном объеме домашнего задания для первоклассников продолжительностью до одного часа.

Таким образом, в первом классе обучение должно проходить без домашних заданий.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов также сообщал, что с 1 сентября 2027 года изменится программа обучения в старших классах. По новым правилам школьник сможет изучать все предметы на базовом уровне. Сейчас для старшеклассников обязательным остается изучение двух предметов углубленно.