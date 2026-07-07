Российских первоклассников освободят от домашних заданий с нового учебного года

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов также сообщал, что с 1 сентября 2027 года изменится программа обучения в старших классах. По новым правилам школьник сможет изучать все предметы на базовом уровне. Сейчас для старшеклассников обязательным остается изучение двух предметов углубленно.