В Хабаровском крае школьники выпустили 350 тысяч краснокнижных рыб в Анюй

В Хабаровском крае на Анюйском рыбоводном заводе ФГБУ «Главрыбвод» состоялась масштабная природоохранная акция в рамках проекта «Малмыжская социально-экологическая инициатива». Десятки школьников из различных сел региона выпустили в Анюй, протекающий вблизи села Найхин, 350 тысяч краснокнижных рыб, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Дом обрели 250 тысяч мальков калуги и 100 тысяч мальков осетра амурского, которых вывели из икринок еще в мае этого года. Для ребят, помогавших сотрудникам завода вывезти молодь в реку, провели экскурсии по предприятию и лекции. Так, они узнали, например, о мерах по восстановлению популяции ценных пород рыб.
— Особый интерес у школьников вызвал рассказ о калуге — настоящем символе Амура. Эта пресноводная рыба из семейства осетровых занесена в Красную книгу России и края, она является крупнейшей пресноводной рыбой в мире, достигая длины более 5 метров и массы свыше 1 тонны, — написал в социальных сетях депутат Законодательной думы Хабаровского края, руководитель Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров.
Кроме того, в рамках проекта школьники из сел Найхин, Верхний Нерген, Вознесенское, Троицкое и Селихино принимают участие и в других мероприятиях. В частности, они очищают берега рек, благоустраивают поселки и повышают уровень экологической культуры жителей края. Ребята раздают специальные листовки и проводят различные беседы, рассказывая о правилах охраны природы.
— Проект реализуется при поддержке Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы и ООО «Амур Минералс». Это системная работа, которая охватывает сразу несколько районов края и включает в себя комплекс эколого-просветительских и практических природоохранных мероприятий, — добавил Владимир Сидоров.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало о миллионе мальков горбуши и корюшки, выпущенных в реку Ныгай Николаевского района.