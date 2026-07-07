В Хабаровском крае школьники выпустили 350 тысяч краснокнижных рыб в Анюй

Дом обрели 250 тысяч мальков калуги и 100 тысяч мальков осетра амурского, которых вывели из икринок еще в мае этого года. Для ребят, помогавших сотрудникам завода вывезти молодь в реку, провели экскурсии по предприятию и лекции. Так, они узнали, например, о мерах по восстановлению популяции ценных пород рыб.