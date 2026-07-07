Самых талантливых дипломников-ювелиров ИРНИТУ пригласили на работу в АО «Байкалкварцсамоцветы»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Защиты дипломных работ выпускников кафедры ювелирного дизайна и технологий состоялись в ИРНИТУ.
Политеховцы представили камнерезные изделия, дамские украшения и даже вышивку по металлу. Некоторые выпускники получили предложение о трудоустройстве от АО «Байкалкварцсамоцветы».
Как сообщила заведующая кафедрой ювелирного дизайна и технологий (ЮДиТ), профессор Елена Берман, в текущем году Иркутский политех выпускает 25 бакалавров. Дипломы с отличием получат пять человек. Политеховцы освоили направление «Технология художественной обработки материалов». Начинающие ювелиры подготовили ВКР на тему «Иркутск и иркутяне». Она перекликается с 365-летием столицы Приангарья и Годом единства народов России.
Государственную экзаменационную комиссию возглавил председатель совета директоров АО «Байкалкварцсамоцветы» (БКС) Сергей Костюков. По итогам защит он пригласил на работу Дарью Алимбекову, Полину Бриль, Павла Радчука и Андрея Кириченко.
По словам представителя компании, эти выпускники умеют работать со сложным оборудованием, пишут программы для станков с ЧПУ, а также имеют видение резки камня. Предприятию нужны специалисты при работе в новом цехе площадью 1500 м². Также формируется кадровый резерв для выставочного комплекса «Союз стихий», который построят на Байкальском тракте.
На «отлично» защитилась Дарья Алимбекова — автор украшений на основе образа Ангары. Коллекция состоит из кольца и серёг. В центр каждого изделия ювелир поместила кабошон в виде женского лица. Вставка выполнена из голубого лабрадора. Камень обладает редким оптическим эффектом: при повороте он вспыхивает ярко-синими переливами на свету. Это свойство минерала Дарья использовала, чтобы создать иллюзию течения реки. Серёжки она декорировала ромбовидной подвеской, выполненной вручную по технологии кольчужного плетения.
Как отметила выпускница, в политехе она хорошо освоила резьбу по камню, научилась создавать художественные композиции и грамотно обращаться с бормашинами. В дальнейшем Дарья планирует совместить камнерезное искусство и создавать украшения из металла.
Павел Радчук и Андрей Кириченко совместно изготовили броши в сибирском стиле. Особенность проекта заключается в том, что они создали универсальный дизайн, адаптировав его под разные материалы, включая камень, дерево и металл. Это позволяет выпускать сувенирно-ювелирную продукцию без разработки новых форм, а также расширяет ассортимент и повышает коммерческую гибкость.
При подборе эскизов молодые мастера вдохновлялись образами байкальской тайги. В результате Андрей изготовил брошь в виде хвойной ветки с шишкой, а Павел придал украшению форму брусники. Материалом для зеленых фрагментов послужил нефрит, а при изготовлении ягоды использовался бордовый агат. Декоративные вставки политеховцы закрепили на декоративной подложке из латуни.
При подготовке выпускной работы Павел и Андрей учились создавать 3D-модели и фрезеровать. Азы обращения с фрезеровочным оборудованием они получили в АО «Байкалкварцсамоцветы». Также дипломники написали методические рекомендации для младших курсов по работе с ЧПУ-станками.
Мария Мингалёва получила высший балл на защите за настенный триптих «Катарсис». Он состоит из трёх панно, выполненных по технологии горячей эмали на медных платинах. Проект напоминает о пожаре 1879 года, уничтожившем большую часть деревянного Иркутска. На панно слева изображена свеча, символизирующая начало пожара. В центре композиции виднеется мощное пламя на фоне городского пейзажа. Финальной частью триптиха стало изображение Иркутска, восстановленного после бедствия.
Мария подчеркивает, что экспериментировала с техниками и материалами. Например, объединив техническую и ювелирную эмаль, она получила эффект кракелюра. Травление по металлу помогло передать сцену возрождения города.
После защиты Анастасии поступил заказ от руководства компании «Байкалкварцсамоцветы» на выполнение работы, близкой по стилю и технологии к дипломной.
В ближайшее время на кафедре ювелирного дизайна и технологий подготовят онлайн-каталог с фото ВКР дипломников. Издание планируется разместить на сайте ИРО «Союз дизайнеров России».