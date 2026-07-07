Самых талантливых дипломников-ювелиров ИРНИТУ пригласили на работу в АО «Байкалкварцсамоцветы»

На «отлично» защитилась Дарья Алимбекова — автор украшений на основе образа Ангары. Коллекция состоит из кольца и серёг. В центр каждого изделия ювелир поместила кабошон в виде женского лица. Вставка выполнена из голубого лабрадора. Камень обладает редким оптическим эффектом: при повороте он вспыхивает ярко-синими переливами на свету. Это свойство минерала Дарья использовала, чтобы создать иллюзию течения реки. Серёжки она декорировала ромбовидной подвеской, выполненной вручную по технологии кольчужного плетения.