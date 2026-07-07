Куда поступить в Челябинской области, чтобы получить профессию будущего

Сейчас вчерашние школьники в Челябинской области выбирают будущую профессию. Большинство намерено поступить в колледжи и техникумы, еще часть выбирает вузы. Что бы ни выбрали ребята, во всех учебных заведениях Южного Урала обучают профессиям, которые будут востребованы в будущем. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в своем канале в мессенджере «Макс».
Сейчас с будущей профессией молодые южноуральцы могут определиться еще в школе: профили обучения в Челябинской области подстраивают под экономику конкретных городов и муниципалитетов. В промышленных центрах, например, открывают инженерные и физико-математические классы, на селе — агроклассы.
В колледжах и техникумах успешно работает программа «Профессионалитет».
«Мы напрямую связали учебные заведения с реальными работодателями. Логика простая: студент учится на современном оборудовании, получает поддержку от предприятия и уже с первого курса знает, что после диплома его ждет гарантированное рабочее место», — отметил Алексей Текслер.
ЧМТТ, например, готовит кадры для крупнейших заводов региона: ЧТЗ, ЧМК, ДСТ-УРАЛ, «Конар», ЧМЗ и многих других. А техникум имени Яковлева готовит техников для металлургии, машиностроения, энергетики и аэрокосмической отрасли.
Меняются и вузы: сейчас в высших учебных заведениях готовят специалистов для передовых производств, IT‑компаний и высокотехнологичной медицины. Так, в ЮУрГУ, ЧелГУ и МГТУ имени Носова можно получить профессию оператора роботизированных систем, в крупнейших челябинских вузах — профессии промпт-инженера и ИИ в промышленности, разработчика систем беспилотного транспорта и многие другие.
Подробнее — в карточках, размещенных в канале губернатора в «Максе».
Напомним, в вузах Челябинской области для талантливых ребят открыли более 9,6 тысячи бюджетных мест. А еще ребята с любой пропиской могут занять место в межвузовском кампусе.