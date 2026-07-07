Куда поступить в Челябинской области, чтобы получить профессию будущего

Сейчас вчерашние школьники в Челябинской области выбирают будущую профессию. Большинство намерено поступить в колледжи и техникумы, еще часть выбирает вузы. Что бы ни выбрали ребята, во всех учебных заведениях Южного Урала обучают профессиям, которые будут востребованы в будущем. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в своем канале в мессенджере «Макс».