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С сентября первоклассникам отменят домашние задания

С 1 сентября в первом классе не будут давать домашние задания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Минпросвещения.

С 1 сентября в первом классе не будут давать домашние задания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Минпросвещения.

«В первом классе обучение проводится без домашних заданий (позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения один час исключена)», — сказано в документе.

Сейчас домашнее задание в первом классе допускается, но вводить его нужно постепенно, а выполнение должно занимать не более часа. Такие рекомендации были разработаны Институтом стратегии развития образования по поручению Минпросвещения.

В августе 2025 года Минпросвещения установило время на выполнение домашнего задания. Ученики второго и третьего классов должны тратить на него около полутора часа, четвероклассники — в районе двух часов. Роспотребнадзор согласовал эти нормативы «с учетом возрастных особенностей ребенка».

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