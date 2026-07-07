Найден способ создавать светящиеся материалы из природных минералов

«Предложенная нами технология сочетает простоту, экологичность и экономическую выгоду. Ее главное преимущество в том, что для синтеза готового образца не нужны дорогие компоненты, достаточно использовать известное природное сырье. При этом мы точно можем настраивать и управлять свойствами готовых образцов: зная, какие примеси и в каком количестве есть в природном сырье, мы можем настраивать и предсказывать яркость и оттенок свечения», — отметил профессор отделения химической инженерии ТПУ Андрей Мостовщиков.