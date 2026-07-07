Путешественник из Владивостока впал в кому после ДТП во Вьетнаме

Во Вьетнаме тяжело пострадал российский путешественник Алексей Заводовский. Он находится в коме после аварии на мотоцикле, сообщил Telegram-канал Baza. Мужчине 50 лет, он родом из Владивостока. Некоторое время Заводовский жил в Петербурге, а затем отправился в длительное путешествие по Азии на байке и последние три года провёл в поездках по материку.
По данным Baza, в начале июля на одном из вьетнамских перекрёстков он пытался избежать столкновения с велосипедистом. После резкого манёвра мужчина не справился с управлением и упал, сильно ударившись головой об асфальт.
Владивостокца доставили в больницу с тяжёлой черепно-мозговой травмой, размозжением вещества головного мозга и кровоизлиянием. Врачи экстренно провели нейрохирургическую операцию, однако состояние пострадавшего остаётся тяжёлым. Он по-прежнему подключён к аппарату ИВЛ, а медики не исключают усиления отёка.
Перевозить его в другую клинику пока опасно, поэтому врачи ждут минимальной стабилизации. Друзья Заводовского собирают средства на лечение.