Путешественник из Владивостока впал в кому после ДТП во Вьетнаме

Во Вьетнаме тяжело пострадал российский путешественник Алексей Заводовский. Он находится в коме после аварии на мотоцикле, сообщил Telegram-канал Baza. Мужчине 50 лет, он родом из Владивостока. Некоторое время Заводовский жил в Петербурге, а затем отправился в длительное путешествие по Азии на байке и последние три года провёл в поездках по материку.