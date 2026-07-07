Репортаж «Газеты.Ru» из Крыма о том, как живет полуостров в курортный сезон

«Недавно мы сидели компанией, и один важный дядька признался: “Если что, я убегу”. Все как-то притихли, другой мужик говорит серьезно: “А я в партизаны уйду”. Я говорю: “У меня бита с 2015-го на всякий случай лежит”. И дальше мы так один за другим поддержали, и снова такое чувство единства повисло за столом, какого я не помню с тех лет», — заключает Инга.