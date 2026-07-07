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14-летняя девочка пропала в Туве

Известно, что девочка и раньше уже уходила из дома.

Полиция Кызыла объявила розыск 14-летней Баанай Ай-Кат. Девочка ушла из дома на улице Беспалова 4 июля и до сих пор не вернулась.

В момент ухода школьница была одета в белые шорты. Приметы: рост 155 см, нормальное телосложение.

Ранее подросток уже неоднократно уходила из дома. Сейчас поисками занимаются сотрудники уголовного розыска и МВД по Туве.

Всех, кто знает о местонахождении девочки, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (394−22) 9−36−01, 9−36−02, 8−929−381−00−01.

Напомним, что две школьницы вечером 1 июля вышли из дома и не вернулись. Их мобильные телефоны и обувь позже нашли на берегу Енисея.

Ранее мы сообщали, что дело о нападении на полицейского возбудили после осады коттеджа в Туве.