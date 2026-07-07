14-летняя девочка пропала в Туве

Полиция Кызыла объявила розыск 14-летней Баанай Ай-Кат. Девочка ушла из дома на улице Беспалова 4 июля и до сих пор не вернулась.
В момент ухода школьница была одета в белые шорты. Приметы: рост 155 см, нормальное телосложение.
Ранее подросток уже неоднократно уходила из дома. Сейчас поисками занимаются сотрудники уголовного розыска и МВД по Туве.
Всех, кто знает о местонахождении девочки, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (394−22) 9−36−01, 9−36−02, 8−929−381−00−01.
Напомним, что две школьницы вечером 1 июля вышли из дома и не вернулись. Их мобильные телефоны и обувь позже нашли на берегу Енисея.
Ранее мы сообщали, что дело о нападении на полицейского возбудили после осады коттеджа в Туве.