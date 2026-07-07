Часть хабаровских школьников освободят от обязательной домашней работы

При этом Минпросвещения в целом не отказывается от домашней работы как от части обучения. Ведомство ранее вводило нормы, которые ограничивают время на выполнение заданий и должны защищать детей от перегрузки: для начальной школы нагрузку предлагают держать в строгих рамках, а контрольные работы не должны занимать больше 10% учебного времени.