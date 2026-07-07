Часть хабаровских школьников освободят от обязательной домашней работы

В Хабаровском крае, как и во всей России, будущие первоклассники начнут учебный год без обязательных домашних заданий. Такой щадящий режим нужен, чтобы дети спокойно привыкли к школе, новому расписанию и нагрузке после детского сада, пришли к выводу в Минпросвещения.
Речь идёт не об отмене домашней работы для всех школьников, а именно о первом классе. Для малышей сохраняются особые правила: пятидневная учебная неделя, только первая смена, укороченные уроки в начале года, динамическая пауза и обучение без оценок.
Для Хабаровского края это касается большой группы семей: в новом учебном году школы региона ждут около 14 тысяч первоклассников. Приём заявлений стартовал 1 апреля, а второй этап записи традиционно идёт для детей, которых родители хотят устроить в школу не по месту регистрации, при наличии свободных мест.
При этом Минпросвещения в целом не отказывается от домашней работы как от части обучения. Ведомство ранее вводило нормы, которые ограничивают время на выполнение заданий и должны защищать детей от перегрузки: для начальной школы нагрузку предлагают держать в строгих рамках, а контрольные работы не должны занимать больше 10% учебного времени.