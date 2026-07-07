Жара до плюс 27 градусов вернётся в Москву к концу недели

Синоптик отметила, что столица окажется в теплом секторе циклона, но затем попадёт в его тыловую часть, поэтому погода будет неустойчивой. По её словам, пятничные значения воздуха в плюс 25 — плюс 27 градусов относятся к категории жаркой погоды.