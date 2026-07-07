Под Красноярском река Грязная снесла мост к станции Крючково

Под Красноярском в Емельяновском округе разлившаяся после аномальных дождей река Грязная снесла мост в сторону станции Крючково. Люди оказались отрезанными от «большой земли». По словам главы округа Александра Походина, есть альтернативный проезд через садоводческие товарищества, но сейчас там дороги перекрыты собственниками. Районная администрация организовала штаб с участием чиновников и дорожников, чтобы решить вопрос о скорейшем восстановлении переправы через реку. А пока идут переговоры с собственниками садов, чтобы они открыли проезд через свои территории. Ситуация под контролем, в ближайшее время начнем восстановительные работы, — обещает глава Емельяновского округа Александр Походин.