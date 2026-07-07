Дома пострадали в Курске в результате массированной атаки беспилотников

По данным оперативного штаба Курской области, опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе накануне в 21:18 и действует до сих пор. Ночью, около 1:30, также была объявлена авиационная опасность и ракетная опасность в Глушковском районе. Отбой ракетной опасности последовал около 3:00.