Ремонт терапевтического отделения начался в больнице имени Войно-Ясенецкого в Хабаровске

Ремонт проведут в 25 помещениях отделения, включая палаты, комнаты гигиены и буфеты. В палатах и коридорах обновят стены, потолки и полы, заменят плинтусы, пороги, двери и вентиляционные решетки. Предварительно, стоимость ремонта составит 8,4 млн рублей — деньги выделят из бюджета больницы и края. Ремонт организуют так, чтобы не создавать неудобств для пациентов — из потока на время будут выводить по одной-две палаты. «Мы уже приступили к ремонту: сейчас ремонтируем первые палаты, параллельно решаем организационные вопросы. Впереди — еще больше двух десятков помещений, и мы будем работать до тех пор, пока каждое из них не будет соответствовать современным требованиям», — прокомментировал исполняющий обязанности главного врача больницы Евгений Кузьмич. Также в этом году в больнице планируется расширение кадрового состава — по целевому набору в учреждение придут на работу 11 ординаторов и четверо студентов шестого курса.