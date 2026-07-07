Более 5 млн рублей направят на замену коммуникаций в Ванино

В поселке Ванино начинается плановая модернизация системы водоотведения. На участке улице Цыганкова заменят канализационную трубу. Вместо старой трубы диаметром 300 мм уложат новую диаметром 500 мм. Используются современные гофрированные трубы «Корсис» с соединительными муфтами. Материалы стоимостью более 5 млн рублей приобрела администрация района. Также на этом участке заменят три аварийных участка сетей холодного водоснабжения общей протяженностью около 50 метров. Сейчас специалисты осуществляют погрузку и транспортировку труб к месту работ. Земляные работы синхронизированы с дорожными службами — участок дороги перекрывается для капитальной замены асфальта. Комплексный подход позволяет обновить и дорожное покрытие, и подземные коммуникации одновременно. В краевом минЖКХ уверены, что это исключит необходимость вскрывать свежее дорожное полотно в будущем и обеспечит надежность инфраструктуры на долгие годы.