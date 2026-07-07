Жительница Биробиджана задолжала по алиментам более 3 млн рублей за двух детей

Ранее судимая местная жительница не работала, не помогала двух свои детям материально и регулярно попадала под административные протоколы за неуплату. Итоговая сумма задолженности перевалила за 3,3 млн рублей. Мать осудили за неуплату алиментов, суд назначил ей 300 часов обязательных работ.