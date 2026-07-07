Ранее судимая местная жительница не работала, не помогала двух свои детям материально и регулярно попадала под административные протоколы за неуплату. Итоговая сумма задолженности перевалила за 3,3 млн рублей. Мать осудили за неуплату алиментов, суд назначил ей 300 часов обязательных работ.
Жительница Биробиджана задолжала по алиментам более 3 млн рублей за двух детей
Ранее судимая местная жительница не работала, не помогала двух свои детям материально и регулярно попадала под административные протоколы за неуплату. Итоговая сумма задолженности перевалила за 3,3 млн рублей. Мать осудили за неуплату алиментов, суд назначил ей 300 часов обязательных работ.