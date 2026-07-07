Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Биробиджана задолжала по алиментам более 3 млн рублей за двух детей

Ранее судимая местная жительница не работала, не помогала двух свои детям материально и регулярно попадала под административные протоколы за неуплату. Итоговая сумма задолженности перевалила за 3,3 млн рублей. Мать осудили за неуплату алиментов, суд назначил ей 300 часов обязательных работ.

Ранее судимая местная жительница не работала, не помогала двух свои детям материально и регулярно попадала под административные протоколы за неуплату. Итоговая сумма задолженности перевалила за 3,3 млн рублей. Мать осудили за неуплату алиментов, суд назначил ей 300 часов обязательных работ.